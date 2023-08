Expediente Q | Calle

Las personas en situación de calle en las medianas y grandes ciudades son una realidad y también se pueden convertir en un problema de salud y de seguridad pública; según definiciones de estudiosos y de eruditos en el tema (que obviamente no los tiene en el frente de su casa o no tienen que lidiar con ellos) definen el fenómeno de una manera elegante.

Los definen como un grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores o personas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones.

En general, el término se refiere a toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. “Las poblaciones callejeras se constituyen como un sujeto histórico que construye una identidad cultural resultado de la exclusión social”.

Esta grandilocuente definición que apantalla a cualquiera en un salón de clases la repiten de manera constante organismos de derechos humanos, como el de la Ciudad de México, de donde salió la anterior definición.

Los ciudadanos que por alguna cuestión tienen que convivir con las personas en situación de calle porque pernoctan en las afueras de su comercio o domicilio o porque es su paso de todos los días, las definiciones no les caen muy bien que digamos, porque esas personas tienen que “soportar” que se orinan, defecan masturben y una larga lista de situaciones asquerosas, penosas y molestas; es cierto que no se debe de criminalizar la indigencia pero tampoco podemos ignorarla como sociedad porque no me imagino el sentimiento de los padres de familia de Samantha, esta joven que murió a manos de una persona en situación de calle intoxicado y que apuñaló a varias personas y privando de la vida a esta joven.

Salir con definiciones románticas del problema social de las personas en situación de calle no sirve de mucho, lo que sirve son los esfuerzos que se hacen desde la autoridad municipal, por ejemplo para darles atención a estas personas de encontrar oportunidades para salir adelante pero queda claro que no todos quieren y pueden; salir adelante se necesita de otro tipo de atención y eso se refiere incluso al uso de la fuerza, que es monopolio legal del estado mexicano; pero los derechos humanos siempre estarán ahí presentes. Lamentable que una joven muera en manos de un disociado.

DE REBOTE

Por eso es que el presidente de México, López Obrador ganó seguidores, porque multi publicitó que se acabaron los guaruras y los privilegios para los políticos que dejaban el cargo, hoy en Querétaro el tema está sobre la mesa y es legal, tal vez no moral ¿Los diputados se atreverán a mover una coma al asunto?





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar