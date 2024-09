Expediente Q / Calles

El fenómeno de las personas en situación de calle en Querétaro, y en particular los trágicos casos en que se han visto involucradas en actos violentos, plantea un desafío muy complejo que no puede ser abordado desde una única perspectiva; es esencial que las autoridades, junto con la sociedad, asuman la problemática no solo como un tema de seguridad, sino también como una cuestión de salud mental, inclusión social y dignidad humana.

Vemos involucrados a algunos de ellos en actos impúdicos en las calles, mueren atropellados en vías rápidas, causan incendios, hurgan en los desechos y ensucian calles, molestan a mujeres y niños; podríamos continuar con una larga lista de situaciones que no vienen al caso en este momento y que no llevan a nada de solución.

La realidad de quienes viven en las calles suele estar atravesada por múltiples vulnerabilidades: la pobreza extrema, el abandono familiar, el abuso de sustancias y, en muchos casos, la presencia de trastornos mentales no tratados. Los programas y albergues que las autoridades han implementado en Querétaro, aunque valiosos, parecen insuficientes si no van acompañados de un enfoque más profundo que trate los problemas de raíz; Octavio Mata, delegado del Centro Histórico, realizó esfuerzos importantes y se involucró en el tema pero no encontró eco en estas personas y en otras autoridades.

La resistencia de algunas personas a aceptar ayuda refleja la urgencia de fortalecer programas de rehabilitación psicosocial, en lugar de únicamente brindar asistencia temporal o de aplicarles la fuerza (necesaria en algunos casos).

Los incidentes de violencia cometidos por personas en situación de calle generan un comprensible sentimiento de inseguridad y miedo en la población, particularmente cuando las víctimas son mujeres y en Querétaro tenemos graves antecedentes que no podemos ignorar.

Necesitamos una sociedad más inclusiva y empática, pero sin descuidar la seguridad ciudadana; la forma en que los gobiernos manejan la asistencia social claramente es un fracaso en los tres niveles de gobierno, que tanto aseguran ayudar a los más pobres y necesitados; no se nota y cada vez hay más en las calles.

DE REBOTE

Mañana están de estreno los diputados y se esperan reuniones muy importantes paras determinar el gobierno y dirección en la cámara; hay una nueva ley orgánica que está impugnada pero mientras la justicia define, veremos las habilidades y grillas de personajes como: Guillermo Vega, Gerardo Ángeles, Arturo Maximiliano García, Sinhué Piedragil, Edgar Inzunza y Paul Ospital.