Expediente Q | Cambio

Los encharcamientos y las inundaciones obedecen a muchos factores pero hablemos de dos en este momento; falta de infraestructura y negligencia en el crecimiento de las ciudades.

Como se menciona en estos días y el efecto del cambio climático, se ha comprobado y los especialistas no dicen, que falta ver eventos mucho más extremos, tanto de sequías, como huracanes y tormentas muy grandes, frente a eso lo que dice la Comisión Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es la adaptación, es decir tenemos que entender eso cada día va a ser peor y creciendo.

Tenemos que adaptarnos a este fenómeno del cambio climático y saber de huracanes de mayor intensidad; más tormentas, incluso todos los días, lo cual es muy difícil de manejar; frente a eso, hay varios problemas.

La pésima planeación y desarrollo urbano, en nuestras ciudades es un tema muy grave en México, no hay realmente buena planificación y hay asentamientos en zonas altas, en zonas oscuras, en áreas de conservación, áreas de recarga de agua; hay asentamientos en bosques, donde no debería haber asentamientos humanos; hay viviendas en barrancas, en las causes de ríos.

En Querétaro, la lluvia representa una inundación segura, en algún lugar de la zona metropolitana, pero lejos de buscar soluciones, lo único que pasa aquí, es culpar al gobernante en turno, cuando la responsabilidad es de gobiernos de hace más de 50 años, que nunca tuvieron la visión de planear y ordenar; hoy los que llegan solamente lo harán para administrar el desastre, que hoy tiene nuestra zona metropolitana y Querétaro con el crecimiento en las zonas altas y la pavimentación de los escurrimientos de agua seguirá con lo que ya conocemos.

Lo grave del asunto, es que estas situaciones ponen en riesgo vidas humanas, el crecimiento de Querétaro, no se detendrá por decreto o por situaciones políticas.

De Rebote

Luis Nava, el presidente municipal interrumpió su gira con el gobernador electo de Querétaro, Mauricio Kuri; la lluvia no es responsabilidad de su persona, lo que sí, es coordinar los trabajos para ayudar a los afectados; no dejará de hacer su trabajo y no delegará en estos casos tan delicados.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar