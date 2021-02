Expediente Q | Campañas

Las campañas políticas sin duda que tendrán otro ritmo y otra forma en este 2021. Y para muestra un botón de lo que sucedió este fin de semana con la precandidata de Morena a la gubernatura, en un evento con más de 100 personas le fue observado por la unidad anti Covid-19.

A Celia Maya le salió con el domingo 7 la unidad anti Covid, le cayó cuando se desarrollaba un evento en la calle Cuauhtémoc, en la zona centro del municipio de San Juan del Río; un reporte ciudadano alertó de un evento masivo sin cumplir las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud.

Personal sanitario, acompañado por uniformados se hicieron presentes en el domicilio señalado, donde se encontraban más de 130 personas reunidas, por lo que con la presencia de la autoridad correspondientes, de manera voluntaria desalojaron el lugar y adiós evento.

Las campañas tendrán que cambiar y es que mientras no haya pasado la pandemia y no existan vacunas anti Covid-19 en la entidad, no habrá eventos masivos de ningún tipo y seguramente entre los partidos políticos estarán listos para denunciar de manera recíproca al primero que lo intente.

Las redes sociales lo único que hacen viral son vídeos de gatitos o perritos y en su defecto a “lords” y “ladies” echando bronca en tiendas de autoservicio o estacionamientos; pocas veces y difícilmente políticos haciendo campaña; tendrán los equipos creativos de los políticos y sus campañas que hacer cosas muy atractivas para llegarle a mucha gente que hoy destina mucho de su tiempo a perderlo en redes sociales viendo cosas frívolas y banales.

Las campañas serán sin duda una cosa muy diferente y tendrán que ser lo medios masivos de comunicación y los ahora llamados medios digitales los que cumplan con la labor de acercar a las personas y acercar a los políticos con sus electores de una manera muy distinta sin ese contacto físico y sin la calidez que daban las reuniones cuerpo a cuerpo.

De rebote

Como en kermés de pueblo se registran para la presidencia municipal de Querétaro precandidatos de Morena y según todos son perfiles de primera, lo único que será de primera en esa designación será la bronca que se viene.

