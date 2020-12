Expediente Q | Candidata

La candidatura de Celia Maya al gobierno de Querétaro, dividirá a Morena en la entidad y es que hay una corriente al interior de este partido, que no quería que la candidatura recayera en la ex magistrada y ya se había visto meses antes cuando en redes sociales magnificaron un incidente de tránsito en el que se vio involucrado su pareja y los anti Celia, se le dejaron ir con todo su hígado y resentimiento.

Los morenos que intentaron intervenir en la elección de la rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, son los mismos que intentan dinamitar esta candidatura y es que ya se habían visto hasta en el gobierno, sin antes librar las urnas.

Morena es una marca y sin duda competirá en Querétaro, no tiene nada que ver quien es el candidato o candidata.

Celia Maya tiene a cuestas varias derrotas electorales y no pudo quedarse con la senaduría en 2018 en la que iba en fórmula con Gilberto Herrera, quien en su momento no hizo mucho para hacer equipo con Celia, sino todo lo contrario, no acudían a los mismos actos, no invirtió tiempo y mucho menos dinero para hacer propaganda; la fuerza e inercia del efecto AMLO del 2018 no fue suficiente para que la fórmula para el Senado de Herrera y Maya resultara ganadora y los que estuvieron cerca de esta campaña aseguran que por Celia, no quedó.

Celia Maya enfrentará una nueva campaña al gobierno y en esta ocasión por los colores de Morena; eso ya le da votos por la simple razón de que existe una base importante de votantes de este partido.

Mauricio Kuri, que será candidato del PAN tendrá que trabajar de forma inteligente y sin descanso, no puede confiarse y mucho menos el equipo que lo vaya acompañar en campaña, confiarse sería su peor error.

Kuri, tendrá en Morena de Gilberto Herrera, aliados excepcionales y es que basta ver el vídeo del anuncio de la candidatura de Celia Maya, la actitud de Gilberto Herrera y de Juan José Jiménez Yáñez, que no era de beneplácito.

DE REBOTE

Falta solamente el PRI para definir su candidato al gobierno, están ante una gran oportunidad de recuperar espacios perdidos y todo dependerá de su candidato al gobierno estatal. Paul Ospital, tiene la oportunidad de mínimo regresar a ser la segunda fuerza política en la entidad.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar