Expediente Q | Candidaturas

En las supuestas definiciones nadie ha dicho que efectivamente las candidaturas ya fueron definidas en el Partido Acción Nacional (PAN), pero tampoco nadie ha salido a decir que es falso.

O sea que todo sigue igual, pero con el ingrediente de que ya podría decirse que las candidaturas dentro del PAN están definidas y que no hay alianza en lo local con el PRI y el PRD.

Lo que estamos viendo en el PAN es la presunta definición de manera oficial y le corresponderá a la dirigencia de ese partido anunciarlo.

Por lo pronto las felicitaciones y tristezas se dejan ver en algunos equipos y ya hasta se preparan para enfrentar una campaña constitucional el año entrante; hacen bien porque la contienda no se antoja como un día de campo para nadie.

Hay muchos temas que a los candidatos panistas, no les ayudan en este momento pero en febrero del año entrante las cosas seguramente serán diferentes para todos y podrán hacer campañas con temas resueltos.

Del lado de Morena, ya hacen lo suyo y es apostarle a la protesta y a la manifestación, sin importar que algunos resulten afectados incluso de manera legal y penal, para posteriormente jugarle a la cantaleta de los presos políticos.

Por lo pronto los integrantes, 16 diputadas y diputados del grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI) ya señalan al partido Morena, de querer dejar sin agua a las familias queretanas, toda vez que para ellos el senador Gilberto Herrera, manipuló e incitó a los pobladores de Maconí, Cadereyta, a bloquear las instalaciones del Acueducto II, poniendo en riesgo de dejar sin servicio a los más de 400 mil queretanos que se abastecen de esa línea de agua.

Son los Legisladores pero de la dirigencia del PAN nadie sabe a ciencia ciertas a que se dedica pues es complicado encontrarles un pronunciamiento y el saque viven desde la plenitud del triunfo electoral del 2021 sin darse el tiempo de funcionar como organización fuerte y determinante.

DE REBOTE

La rectora de la UAQ le pide a los agentes externos y partidos, que no se metan en el proceso interno universitario y a su vez aspirantes a rectoría, le piden a la rectora que no se meta en la sucesión; agentes externos seguramente le pedirán a la rectora que deje de pedirles apoyo en distintas causas, porque después les pide no meterse en nada. O sea, todo un caso.