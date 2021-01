Expediente Q | Candidaturas

Los partidos políticos han definido cómo competirán en Querétaro y no hay tanta sorpresa como se había venido especulando en las últimas semanas del pasado 2020.

El Partido Acción Nacional (PAN) competirá con candidato y es el senador Mauricio Kuri; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) competirá con candidata, así lo informó a la autoridad electoral, y presuntamente la nominada será Abigail Arredondo Ramos; el Partido Morena, como sabemos también, competirá con candidata y es la ex magistrada Celia Maya García.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) jugará en 2021 con Raquel Ruiz de Santiago Álvarez; mientras que la llamada “chiquillada” jugará a ser rémora de algún partido político grande y pegarse a los beneficios para poder seguir subsistiendo en la competencia electoral y seguir disfrutando de las mieles llamadas prerrogativas.

La competencia electoral de este año será una lucha muy intensa y en la que veremos muchas cosas que no serán agradables. Y es que los partidos se juegan todo; el Gobierno federal, que asegura que no es igual a los de antes, presuntamente apretará con la justicia al estilo Benito Juárez a sus adversarios, y es que los casos de Emilio Lozoya, que nadie sabe dónde está y qué estado guarda su investigación, será sin duda una moneda de cambio y el presunto combate a la corrupción y la protección de los pobres será una herramienta que sin duda le servirá a los candidatos de Morena y a la estrategia llamada 4T.

Ya veremos qué sorpresas tiene el Gobierno federal para entrometerse en las elecciones locales. Está más que visto que lo harán, aunque lo nieguen: no dejarán pasar la oportunidad de meterse y de conservar el poder absoluto; había prometido no lucrar con la salud y con la vacuna de Covid-19 y los spots en radio y televisión de morena hablan de las bondades de este partido para brindar salud y vacunas a los ciudadanos, lo bueno es que no son iguales a los de antes.

La competencia ha iniciado y nos falta mucho por ver y sobre todo por decidir.

De rebote

Las medidas sanitarias podrán endurecerse después de hacer un análisis de los resultados por las fiestas navideñas y de fin de año que muy pocos tuvieron la solidaridad de cancelar para cuidar la salud.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar