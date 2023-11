Expediente Q | Caro

Nuestra democracia es cara y además imperfecta, está hecha para que existan trampas y omisiones que hacen a los partidos disputarse el poder con reglas a modo y es que son ellos, las que las diseñan a su conveniencia.

Hay campañas y promoción personal sin que exista castigo, pero también hay quejas de los mismos partidos cuando son ellos los que alientan este tipo de prácticas, así es que casi todos juegan en ese espacio de ambigüedad.

Mire, pronto en Querétaro el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó una solicitud de presupuesto por 556 millones 572 mil 312 para el ejercicio fiscal 2024, la cual tendrá que ser aprobada por los legisladores y con esto el proceso electoral tendrá con qué operar.

Noventa y siete millones 891 mil 120 pesos, son para el gasto ordinario del Instituto; es como le digo una democracia cara e imperfecta y es lo que hay.

Doscientos 89 millones 325 mil 743 pesos se ocupan para el proceso electoral, cifra que representa un 25 por ciento más, con relación al proceso electoral inmediato anterior. Es decir, la organización y los gastos que se dan por ser año electoral.

Ciento 69 millones 354 mil 449 lo equivalente al 30.4 por ciento del presupuesto solicitado sería utilizado para el financiamiento público, es decir, es dinero para los partidos políticos para que se la pasen diciendo que no tienen recursos; cosa que no harían, si realmente no tuvieran dinero, como le pasa a miles de queretanos, que de verdad no tienen para llegar a fin de mes.

Ante toda esta andanada de recursos, lo que nos corresponde a los ciudadanos es salir a votar y votar por la opción que nos garantice mejores niveles de vida y que no se la pase prometiendo resolver problemas añejos culpando a los del pasado.

Debemos de salir y participar con los candidatos que nos ofrezcan los partidos y nos deben de garantizar seriedad en las propuestas y sobre todo que sean alcanzables, nuestra democracia cara debe ser aprovechada.

DE REBOTE

Buen acuerdo para Maconí dice el organizador del éxodo del agua; Gilberto Herrera, fuera de la mesa de negociación y ahora veremos qué lugar ocupa el sábado en la visita de la futura candidata presidencial Claudia Sheinbaum.