Expediente Q | Castigo

Usted recordará sin duda la caída de la trabe en el puente de Sombrerete, será un el paso superior de Bernardo Quintana, al parecer es del poblano Luis Mier, empresario importado a Querétaro en la época de Francisco Garrido Patrón, que lo arraigó en Querétaro y se le veía figurar en todo o en casi todo lo que tuviera que ver con negocios en Querétaro.

La caída o deslizamiento de la trabe de estructura en la obra sobre el Boulevard Bernardo Quintana, provocó el cierre de la vialidad en ambos sentidos en aquel día y solamente causó daños a un camión materialista parte de la misma obra.

Llegó el día y la Contraloría del estado de Querétaro, informó que derivado de los resultados que arrojen las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), se podría inhabilitar hasta por 5 años a la empresa Soluntitec, responsable de este error, que por lo pronto ya recibió una multa de 100 mil pesos.

El error de Soluntitecm ha retrasado la obra un par de meses por que se tuvo que asignar a una nueva constructora, que ahora se hace cargo de la obra que dejó inconclusa la sancionada. La obra tuvo que ser sometida a exhaustivas revisiones por parte de peritos y expertos para conocer su viabilidad y descartar cualquier daño estructural y que sea de verdadera utilidad.

Lo que investiga la contraloría es el porqué fue contratada la empresa Solunititec para realizar la obra, ya que no se encontraba en el Registro Público de Comercio, sólo estaba en el padrón de contratistas del estado; las sanciones a la empresa vendrán en su totalidad en los próximos meses.

Lo importante es que la obra venga a solucionar los problemas de movilidad que enfrentamos en la actualidad y sobre todo en esa zona de la ciudad de Querétaro.

DE REBOTE

