Expediente Q | Celia

La ex magistrada Celia Maya, salió hablar después de su registro como precandidata de morena al gobierno de Querétaro, confiada y con la esperanza de de que una base votantes importante de Morena que siguen y que creen en las políticas que impulsa el gobierno federal y la llamada cuarta transformación, apoyarán a los candidatos de morena en Querétaro y específicamente su candidatura.

La abogada asegura que las cicatrices que dejó el proceso interno en Morena han sido sanadas y que los inconformes al interior de este partido han decidido unirse y ver hacia delante, pero lo cierto es que el grupo del doctor Gilberto Herrera, no está tan convencido de la candidatura de la abogada Celia Maya; por ejemplo, la alianza fallida con el Partido del Trabajo fue sin duda una operación política de los Herreristas para entorpecer la llegada de Celia Maya a la candidatura de Morena.

Celia Maya tiene un duro trabajo hacia delante, tendrá que lidiar durante todo el periodo de precampaña y durante la campaña con los inconformes al interior de Morena, la decisión de quien la acompañará en la candidatura a la presidencia municipal está por tomarse y será posible que cualquiera que resulte designado designada podrá trabajar de cerca con la magistrada queretana.

Dos en la imaginaria Juan José Jiménez y Arturo Maximiliano, no son queridos en Morena Querétaro, y seguramente veremos otra sorpresa en la designación de candidato en la capital; la dirigencia nacional hace sus esfuerzos y la marca está obligada a dar resultados.

Morena a nivel nacional meterá mucho la mano en la campaña de Celia Maya y no necesariamente será para bien, hay muchos “Creativos” interesados y muchas tribus que estarán al pendiente de los movimientos de la ex candidata al Senado y ex candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no la dejaran trabajar a sus anchas y simplemente estarán al pendiente de lo que haga y entorpecer más que ayudar.

Celia, tiene otro problema, el financiamiento a su campaña será escrupulosamente vigilado y es que hay “empresarios” polémicos y metidos en líos que quieren verse como patrocinadores y ese dinero está marcado.

De Rebote

El cambio de semáforo epidemiológico está complicado y seguramente seguiremos así hasta el día de amor y la amistad que para nada podrá festejarse en reuniones cariñosas y de abrazos.

