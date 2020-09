Expediente Q | Ceremonia

La ceremonia del Grito de Independencia fue distinta y casi en soledad, las autoridades invitaron a los héroes de la contingencia: rescatistas, enfermeros, bomberos, personal de protección civil, estuvieron presentes en la Plaza de Armas de Querétaro, para acompañar en este grito diferente.

Obviamente a pesar de la restricciones de fiestas familiares y comunales, no faltaron los irresponsables, que siguen creyéndose centro del universo y piensan que no pasa nada; los encargados de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Policía Estatal y las Coordinaciones de Protección Civil y Seguridad Pública de diferentes municipios suspendieron reuniones y festejos de personas que no entendieron la gravedad de la contingencia sanitaria.

Suspendieron reuniones o festejos en las colonias España, El Rocío, Paseos San Miguel, La Sierrita, San Roque, San Pedrito Peñuelas, El Marqués, Eduardo Loarca, Villas de Santiago y El Vergel, así como en la comunidad de La Gotera, mientras que en el municipio de San Juan del Río se suspendió un evento de pelea de gallos en la colonia Granjas Banthi, donde se encontraban 200 personas.

La pirotecnia y los grupos musicales en los festejos que las personas organizaron siempre están presentes; todo indica que hay un porcentaje de población que necesita ser “perseguido” y que necesita que le indiquen qué se puede hacer y qué no se puede hacer.

Es increíble que una pandemia que ha cobrado la vida de 70 mil personas no ponga a pensar a los que todavía disfrutan de sus seres queridos y de la libertad que puede ser cortada en un par de meses ante los rebrotes de la enfermedad.

Vaya complicado papel de Santiago Nieto al frente de la Unidad de inteligencia Financiera, al bloquear cuentas de líderes del movimiento de defensa del agua en Chihuahua, la unidad que preside está tomando atribuciones de un alto golpeteo político, que en un futuro lo pueden hacer vulnerable.

