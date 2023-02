Expediente Q | Chafai

En agosto del 2018 se entregaban las primeras 13 paradas de alta densidad, las tipo “Dubái” así las publicitó el ex presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar, que aseguraba que eran las más modernas paradas de autobús en Querétaro. La inversión de 33 millones 420 mil pesos, se presumían como paradas de autobús que contarían con red WiFi gratuita, aire lavado, dispositivos de videovigilancia, elementos de apoyos isquiáticos para personas con discapacidad o de la tercera edad, y pantallas informativas.

Era la modernidad andando como cuando a “Don Beto” le presumían que ya había carretera en el pueblo; paradas de primer mundo que marcaban un nuevo paradigma de justicia e inclusión a nivel nacional, eso decía el hoy vocero nacional del PAN, de muchos recuerdos en Querétaro.

Se hablaba de inclusión y de igualdad por las famosas paradas Dubái, pero el presidente municipal interino y bueno para los negocios Enrique Correa, decidió concesionarias porque costaría 5 millones de pesos su mantenimiento y la empresa ganadora de la concesión las cuidaría como propias. De la modernidad e inclusión de las paradas no quedó nada y es que el negocio de los concesionarios no fue tan productivo y solamente cobraron las rentas de la publicidad pero del mantenimiento no se hizo nada y pronto las paradas tipo Dubái, se convirtieron en el símbolo del abandono y del dinero malgastado de una administración municipal.

La administración municipal de Luis Nava y su cabildo decidieron revocar la concesión y además abrir una investigación para saber si caben sanciones ante el hecho; las paradas tipo de alta densidad no fueron el negocio para quiénes decidieron invertir, pero seguramente alguien si tuvo oportunidad de monetizar ganancias y eso sería lo interesante de saber.

La bandera del combate a la corrupción era muy importante en aquella administración de finales del 2018 y solo quedan puros tristes recuerdos.

DE REBOTE

Viene la sucesión en la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, y uno de los fuertes aspirantes a dirigir los destinos de este importante gremio es el Ing. Romualdo Moreno Gutiérrez, veamos con que se encuentra.