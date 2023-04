Expediente Q | Chinitos

En 2017, cuando se anunció que la empresa armadora Yutong y Higer, de origen chino, eran las ganadoras para proveer las unidades que darían el servicio de transporte público en Querétaro, algunas personas levantaron las cejas por el origen asiático del camión.

En aquellos años dorados de la administración de Francisco Domínguez, se dijo que los concesionarios del transporte público eligieron a la empresa por su capacidad de producir las unidades en corto tiempo, pero también por su funcionalidad y porque presuntamente serán de buena calidad.

Se habló de cerca de 200 unidades chinas de diferentes tamaños las que llegaron principalmente para alimentar el eje Constitución de 1917 y prestar un servicio de calidad a los queretanos.

Al paso de seis años las unidades de origen chino están en los patios de servicio y las pocas que quedan circulando presentan fallas o están involucradas en choques por fallas mecánicas en su mayoría.

Lo que dicen que sucedió es que las refacciones de los camiones chinos tardaron mucho en llegar y que darles mantenimiento se volvió todo un viacrucis para los concesionarios que comenzaron a batallar con los “chinitos” que no era su culpa ser de ese origen, sino que no había cómo ayudarles.

Además de la falta de mantenimiento y de refacciones, los “chinitos” no tienen potencia en el motor y por eso los vemos sufriendo en las pendientes de la ciudad es por ello que el director de la Agencia de Movilidad de Querétaro, Gerardo Cuanalo, declaró recientemente que los nuevos camiones del sistema de transporte no serán chinos y mucho menos a gas natural y por tanto serán alemana, tal vez y de motor a diésel.

Pues al que no le gustó nada que anden criticando a los camiones chinos es al ex gobernador Francisco Domínguez, que declaró que retaba al director de la agencia de movilidad del actual gobierno para que revisen las fichas técnicas, en motor y en todo, porque él los ve circulando en diferentes ciudades del país pero que aquí no les dan mantenimiento.

El ex gobernador se siente con todo el derecho de lanzar retos a los actuales funcionarios del gobierno estatal, en las decisiones que se están tomando respecto al transporte y eso suena interesante.

DE REBOTE

Quién lo diría, que la primera piedra de un estadio de beisbol le permitiría al alcalde de Huimilpan, Juan Guzmán, salir retratado con quien no lo imaginó recientemente y no me refiero al ex gobernador Domínguez o al gobernador Kuri, sino a la conductora de televisión Inés Sainz.





