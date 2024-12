Expediente Q / Chino

La cruzada contra los productos chinos importados ilegalmente ha llegado con fuerza al Centro Histórico de la Ciudad de México. Un espectáculo digno de Hollywood, operativos sorpresa, tiendas clausuradas, y declaraciones que apuntan a un sistema de fayuca tan grande como la Gran Muralla.

“Felifer” Macías, presidente municipal de Querétaro ha alzado la voz con una decisión digna de su slogan de poner orden y acabar con las sombras del comercio ilícito también en tierras queretanas.

La postura es lógica: estas prácticas llenan los bolsillos de unos cuantos que no pagan impuestos y saturan el mercado con productos de dudosa calidad. Pero cuidado, no todo lo que brilla es oro y no todo lo chino es malo.

La crítica al comercio informal es válida, pero también cabe preguntarse: ¿dónde está el mismo ímpetu para combatir la piratería en su versión criolla? Los tianguis locales y las ferias ambulantes están llenas de réplicas piratas de todo tipo.

Además es importante recordar que estos productos importados ilegales no llegan solos. Atravesar aduanas y recorrer miles de kilómetros desde el lejano oriente requiere redes organizadas e incluso complicidad; el gobierno federal tiene que meterle más ganas.

“Felifer” propone colaboración con la federación, pero quizá también sería útil una mirada más introspectiva; no basta con cazar dragones chinos; Querétaro también necesita fortalecer su economía local, regular el comercio informal en casa y ofrecer a sus ciudadanos opciones accesibles y legales.

Por ahora, queda claro, si de calidad dudosa hablamos, no solo los productos necesitan revisión; el doble estándar de algunos discursos también.

DE REBOTE

No son dos sino tres las intenciones de nuevos municipios en Querétaro, la creatividad no tiene límites en los diputados.