Expediente Q | Chiquillada

Desde un lejano tercer lugar en las presuntas preferencias electorales y desde la comodidad de una curul federal, la diputada y precandidata del PRI a la presidencia municipal de Querétaro, María Alemán Muñoz Castillo, compró a sus asesores que era buena idea presentar una queja y denuncia ante la autoridad electoral de una presunta compra de votos en una colonia de Querétaro por parte del PAN y del precandidato Luis Nava.

Les compró la idea porque en el video que presenta como prueba y que circula en redes sociales (¿dónde más?) se escucha, porque no se ve nada, un supuesto diálogo entre un “operador” y un “líder” para convencerlo de sumarse al proyecto panista a cambio de dinero.

El video no concluye nada y no dice nada y lo más seguro es que en el medio electoral no suceda nada porque difícilmente se probará algo en este documento.

Lo que pretendía María Alemán, para subirse en la narrativa de la competencia fue una denuncia poco creíble y estará seguramente lanzando esta estrategia de “pegarle” al puntero hasta que no parezca el candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal de la capital, que es donde está la verdadera competencia para los panistas.

El PRI y sus candidatos tendrán que replantear su estrategia de competencia una vez que comiencen las campañas electorales, que en el caso de la presidencia municipal estamos a casi un mes de eso.

Por lo pronto, Morena sacará sus candidatos en unos días más y entonces veremos lo que harán los adversarios como PAN y PRI sobre todo este último partido que no está en este momento en las preferencias electorales de los queretanos.

DE REBOTE

Médicos de instituciones privadas junto con trabajadores del sector piden vacunas contra Covid-19 ante los casos que se atienden en estos hospitales y sobre todo ante los asintomáticos que llegan a estas instituciones. Ya veremos s son tomados en cuenta.





