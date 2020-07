Expediente Q | Choque de trenes

Las constantes apariciones de Santiago Nieto, titular de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, comienzan a cobrarle la factura y no precisamente en Querétaro, es más bien con un poderoso hombre y se trata de Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, que está demostrando una verdadera autonomía en la institución que dirige.

No es la primera vez que el fiscal declara públicamente la complicación que existe y la posible responsabilidad del hombre fuerte del presidente al dar a conocer el congelamiento de cuentas de presuntos responsables de delitos sin que una autoridad jurisdiccional dicte una sentencia.

El respetable Fiscal General de la República asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera “no da pruebas” de las denuncias que hace ante la Fiscalía General de la República, dice el fiscal que la función de esa institución es la persecución de delitos federales, que se denuncien compruebas suficientes, y la fiscalía no puede actuar por sí misma, y debe haber una denuncia bien fundadas y motivada, es lo que no está sucediendo con la Unidad de Inteligencia Financiera, que no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta pruebas suficientes, la fiscalía no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta.

Alejandro Gertz fue más allá y dijo que la UIF pretende que la fiscalía investigue delitos con base en declaraciones de carácter publicitario; tendrían ellos entonces la responsabilidad de investigar y congelar cuentas y no pretender que la fiscalía investigue con base en declaraciones propagandísticas.

No es la primera ocasión que el fiscal de la nación se queja de esta situación, pero ya veremos en que para este diferendo que parece ya incomodar mucho al respetable Fiscal, que sabe cuál es su tarea y que no disfruta tanto de los reflectores como parece que Santiago Nieto, comienza a adorar.

En Querétaro, este tipo de encontronazos pone más nerviosos a los que ya ven a Santiago Nieto como posible candidato de Morena al Gobierno del estado y es que cualquier “bache” que encuentre el sanjuanense dejará tranquilos a sus adversarios.

DE REBOTE

Muy parecido al Partido del Trabajo, que hace política con dos tristes lonas, así lucen las instalaciones del PRI con lonas culpando de sus desgracias al gobernador del estado; si les va bien de este espectáculo, conservarán el registro y con algo de suerte el edificio del que deben la operación de traslado de dominio y algo así como 6 años de impuesto predial.

