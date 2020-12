Expediente Q | Cierre

Entre el cierre de año y el crecimiento de los contagios, pero también de los fallecimientos y cada vez más de personas conocidas y seres queridos, así estamos llegando casi al final del 2020.

La pandemia de Covid-19 nos ha dejado grandes modificaciones en nuestras tareas diarias, nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de trabajar y, sobre todo, otra forma de entender el mundo; un planeta y una sociedad más alerta con la salud una sociedad precavida y una sociedad incrédula ante lo que está sucediendo.

México y Querétaro llegan a una cifra de fallecimientos que no nos hubiera gustado estar informando, la pandemia acabado con negocios, acabando con parte de la economía que sostenía a muchas familias; pero también nos ha enseñado que no todo lo tiene que hacer el gobierno, no es el papel de una autoridad de estar correteando a sus ciudadanos; mucha gente sigue organizando fiestas, reuniones, espectáculos de gallos o carreras de caballos, borracheras interminables para convivir y es que muchos creen que sus libertades están siendo cortadas pero muchos están sufriendo por la pérdida de un ser querido.

La pandemia nos debe dejar un aprendizaje alto y cada fin de semana es peor que el anterior, no entender este aprendizaje semanal y casi ya de un año sería inútil ante la cantidad de personas que han perdido la vida precisamente en muchos casos por la ignorancia y la liviandad con la que se tocan las cosas desde el punto de vista ciudadano.

Vienen para muchos días importantes en los que no están dispuestos a dejar sus festividades y seguramente habrá festejos y a pesar de las recomendaciones de las autoridades y de los mensajes confusos sobre el uso del cubre bocas y la sana distancia; veremos fiestas y veremos en enero un aumento exponencial de casos y de personas enfermas de las que esperamos alcancen cama de hospital y alcancen toda la atención médica posible.

El personal médico está estresado y agotado en este cierre de año y en eso poco piensan los que siguen la creencia simplona de que le tiene que tocar al que tenga la mala suerte y lo malo es que un buen número necesita de hospitalización y es ahí donde se vienen los problemas.

DE REBOTE

Poco a poco salen los resultados de las encuestas de Morena para definir a sus candidatos y los que han gastado en espectaculares, siguen con sus veladoras prendidas. Y es que parece que la balanza se inclina más por los que en la mal llamada 4T agarraron hueso desde el principio.

