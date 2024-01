Expediente Q | Cierres

Los precandidatos panistas al senado de la república Lupita Murguía y Agustín Dorantes, realizaron su cierre de precampañas internas para el Senado, ante los panistas el mensaje es claro y será seguramente parte de su estrategia una vez que inicien formalmente las campañas.

Los panistas aseguran a sus seguidores que hay una marcada diferencia entre ellos y sus adversarios y es que están claros que quieren que la gente viva dignamente su pobreza; el mensaje al panismo es que quieren que quienes viven en pobreza, salgan de ahí y sean clase media.

Es el mensaje a los panistas y ahora que salgan a las calles con la población en general, seguramente le harán saber la importancia que para los panistas y sus aliados los priistas es que la gente tenga acceso a niveles de vida distintos a los que hoy tienen.

Los cierres de precampañas nos llevaran a un periodo de encierro para los candidatos federales y los volveremos a ver en marzo cuando la guerra electoral se desate y veamos como los equipos y los candidatos se vean envueltos en pocas propuestas y muchas acusaciones.

Hoy por lo pronto Lupita y Agustín se van a guardarse pero no a esconderse, afinan estrategia y comenzaran a saber con cuántos votantes duros cuentan para prácticamente salir a conquistar a los que no los ubican y aún no gozan de su confianza.

Las campañas estarán seguramente basada en los que Xóchitl Gálvez, haga en lo nacional y sobre todo en la propuesta que haga la candidata presidencial que también tendrá que afinar estrategia y ponerle más corazón como dice su slogan para mover los sentimientos de los votantes que hoy al parecer no le dan la preferencia.

DE REBOTE

A nivel nacional el partido Movimiento Ciudadano, se vende como nuevo, fresco y alejado de la vieja política; que alguien les avise que buscar al convicto Alejandro Ochoa Valencia en Colón, no tiene nada que ver con la nueva política y si tienen muchos que ver con actos de prepotencia y de acusaciones penales por corrupción.