Expediente Q | Claras

En el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se hacen notar posibles irregularidades por más de 60 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2021 del gobierno federal, de las cuales recuperó poco más de 2 mil millones, quedando pendientes de aclarar más de 61 mil 840 millones de pesos.

Las irregularidades millonarias se presentan en obras y programas insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el programa Sembrando Vida. Sin contar el desastre en el gasto no comprobado en la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria (Segalmex).

Estamos hablando de dinero público, de los fondos que provienen de las contribuciones del pueblo, ahora que tanto les gusta decir y presumir la cercanía con ese pueblo bueno.

En contraste los resultados de revisión a la cuenta pública por parte de la ASF confirman nuevamente a Querétaro como el mejor estado del país en esta materia; y es que en la revisión de la cuenta pública que implicó 10 procesos de auditoría a un total de 26 mil 392 millones 630 mil 100 pesos de ejercicio de recursos federales.

Querétaro, tiene cero observaciones, cero montos por aclarar y cero montos por reintegrar; no es algo menor lo que ha logrado la entidad en los últimos años, porque quiere decir que el gasto de los recursos se hace de manera eficiente y además de manera transparente.

Estamos hablando de ejercicios de honestidad y estamos hablando de disciplina en el gasto del gobierno, para traducirlo en palabras más sencillas quiere decir que en Querétaro, los funcionarios públicos “No le meten la mano al cajón” como coloquialmente se dice.

Hay una tradición de responsables de las finanzas en los últimos años que buscan dejar las cuentas claras y al pueblo tranquilo.

DE REBOTE

La senadora Claudia Ruiz, logró reunir a los ex gobernadores de Querétaro, y me comentan que en esta ocasión no hubo tensión; solamente buen entendimiento y política de altura.