Expediente Q | Compromisos

El sexenio de Pancho Domínguez como gobernador de Querétaro llega a su fin en poco más de 40 días y este fin de semana acudió a su cita con la Legislatura para entregar su sexto y último informe de Gobierno.

Las palabras y la convicción de Francisco Domínguez Servién, es que en México hay una vía hacia el bienestar, y esa es la vía queretana, se animó a pedir que se contagie de ese entusiasmo a todo el país, porque “un México mejor es posible”.

Pancho sin buscar confrontaciones dijo que “claramente enarbolamos una ruta de distancia a la que propone el gobierno federal” pero dejó en claro que en la democracia las visiones son distintas y por esa razón el pensamiento era distinto.

“Nada más lamentable que un pensamiento único. La democracia se nutre por las visiones diferentes. Pero postular otros caminos, en democracia, no nos convierte en enemigos. Ni siquiera en adversarios. Somos, simplemente, mexicanas y mexicanos que amamos a nuestro país, que queremos lo mejor para él y que expresamos alternativas para un futuro mejor”.

Un sexenio que comenzó con el compromiso de cuidar la seguridad de los queretanos y que cumple con esa situación, porque aquí las cosas no se descompusieron y no estamos invadidos por la delincuencia y aquí las cosas no se salieron de control; hay detalles con los indicadores comunes pero el compromiso se logró. Entrega un sistema de justicia fortalecido y con grandes avances en las reformas propuestas y aprobadas.

Un sistema de transporte público que exige muchos cambios y soluciones a largo plazo y que no llegó a cuajar del todo; hay infraestructura que sirve y se le dio un rostro diferente, pero hay muchos aspectos por resolver en la periodicidad de las rutas y en el servicio que se le brinda a los ciudadanos, ahí radica uno de los principales retos de la siguiente administración y que esta le deja con bases importantes.

Termina Pancho, su gobierno pero no su carrera política, entrega cuentas y grupo consolidado que seguramente seguirá buscando espacios de participación, las cosas le salieron bien al gobernante, hace mucho que un gobernador no le entregaba el poder a un político de sus preferencias.

DE REBOTE

Huimilpan nuevamente podría tener elección extraordinaria y es que el Tribunal Electoral de Querétaro, podría revocar el triunfo de Juan Guzmán, por segunda ocasión en la historia. Casualidades de la política y del derecho electoral.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar