Expediente Q | Confiables

El pasado marzo del 2021 en el Estado de México, 13 policías fueron asesinados por el crimen organizado, es sin duda uno de los ataques más sangrientos contra agentes en los últimos años; ocho integrantes de la policía estatal y cinco de la fiscalía fueron atacados por un grupo delictivo en Coatepec Harinas en los límites con Guerrero.

Los policías “realizaban labores de patrullaje en la región justamente para el combate de grupos delictivos que operan en la zona” pero como toda esa región es disputada por grupos delictivos como La Familia Michoacana, Los Rojos y Caballeros Templarios; es una tierra de nadie y la policía tiene de dos sopas, o combatirlos y correr la suerte de los elementos fallecidos o de plano hacerse de la vista gorda o aliarse a los delincuentes.

Este crimen de los más impactantes por el número de elementos policiacos acribillados a sangre fría, es de los más atroces y resulta que uno de los principales responsables del ataque, tenía algunos días de radicar en Querétaro. Fue detenido y aquí no hubo ningún elemento policiaco que le diera “el pitazo” o que se acudiera para que esta persona pudiera huir, aquí vino a sellar parte de su destino que seguramente serán algunos años de cárcel.

El seguimiento a la investigación iniciada por el ataque al convoy integrado por elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad Estatal (SS), el pasado mes de marzo, en el Estado de México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGJEM detuvieron en coordinación con elementos policiacos de Querétaro, a “Juan Pedro “N” alias El Pitufo, en la avenida de las Fuentes, esquina con camino a San Pedro Mártir, en la colonia Sauces, aquí en Querétaro.

Obvio que muchas personas de bien eligen vivir en Querétaro, pero también delincuentes y lo importante es que nunca encuentren la complicidad para hacer fechorías aquí y que nadie los proteja.

DE REBOTE

Felipe Fernando Macías, en campaña por informe de legislador federal y destape anticipado, no es el primero en hacerlo; se le había adelantado Agustín Dorantes, en septiembre del 2021 en informe legislativo y lanzamiento; solamente que en esta ocasión la campaña de Felifer, sacó mucha ámpula en diversos sectores y no dejan de hablar de la canción y de sus fotos. No lo olvidan.

