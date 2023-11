Expediente Q | Constructora

La obra de Paseo 5 de Febrero lleva un avance importante pero sigue sin concluirse a casi un mes de que acabe el plazo que la constructora ofreció para terminar.

Las autoridades de la Contraloría Estatal, aseguran que es mejor hacer las observaciones en tiempo real y que éstas se corrijan, sin la necesidad de aplicar sanciones posteriores, referente a los atrasos que presenta la obra y las diversas situaciones que se van presentando.

El contrato con ICA venció el pasado 26 de agosto y hoy las autoridades siguen avanzando en las revisiones, se audita lo que es el cárcamo y el plan integral de la obra de Paseo 5 de Febrero.

No se concluyen las auditorías, está en proceso y justo solventan algunos puntos que van saliendo según datos de la autoridad.

La obra de Paseo 5 de febrero, es sin duda una de las más importantes en esta administración y marcará al sexenio del gobernador Kuri, quien en reiteradas ocasiones insiste en que prefiere tomar riesgo y ser recordado por lo que hizo y no por lo que dejó de hacer.

Esto no quiere decir que la obra no se vigile y que la empresa responsable de un contrato tan importante con el estado, no realice las cosas en tiempo y forma; queda claro que como cualquier obra pública de semejante magnitud, hay situaciones imponderables pero estamos hablando de una importante obra que pone en riesgo la aprobación del gobierno aunque en las últimas mediciones los ciudadanos aprueban la administración de Mauricio Kuri.

La empresa ganadora de la construcción de la obra tiene que cumplir con sus compromisos y evitar que este fin de año siga complicando la movilidad en Querétaro.

DE REBOTE

Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro, fue quien denunció los actos de presunta corrupción al interior de la Secretaría que dirige, es por ello que las autoridades tienen avances en las investigaciones y ya hay personas investigadas y vinculadas.