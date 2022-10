Expediente Q | Corazones

Justo en este momento cuando el tema del acoso y la violencia sexual está en la cima de la denuncia y el agravio y además cuando un movimiento universitario se está gestando por este y otros asuntos una propuesta que es bastante interesante y que sería de muchísima utilidad.

La asociación Corazones Mágicos, que atiende la problemática de la violencia sexual infantil, quiere y propone que la legislatura de Querétaro, retome la iniciativa de ley para crear un padrón estatal de agresores y la no prescripción de delitos de violencia sexual infantil.

Ya se había trabajado en el padrón de agresores y la no prescripción de delitos que tienen que ver con la violencia sexual infantil, se busca tener una herramienta para las autoridades e instancias de administración y procuración de justicia, que no tenga el carácter de público, pero que así como se expide una constancia de no antecedentes penales se pida que una que acredite no estar en ese padrón cuando una persona busque laborar en lugares donde hay niñas, niños y adolescentes. Una especie de Buró de agresores para que también les midan el comportamiento y sea una actualización constante.

Hay depredadores que no deben por ninguna manera estar en las calles y no pueden ir causando daño, en escuelas, centros deportivos, en un sin fin de lugares que pueden apropiarse los depredadores.

Es importante también que una vez que se cometan agresiones los castigos sean ejemplares pero también es necesario que se fijen reparaciones de daño más acordes a la realidad, una persona abusada necesita de mucha ayuda emocional y casi nunca se contempla esa situación.

DE REBOTE

Será el sábado cuando el colectivo de Facultades Unidas de la UAQ, dé a conocer a la sociedad y no a la rectora Teresa García, el pliego petitorio para iniciar ahora si un diálogo y destrabar el conflicto, le adelanto que hay muchos agravios y será todo un reto arreglar tanto tiempo de injusticia.