Expediente Q | Corcholata

Tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Monreal Ávila, senador de la República y aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación en México.

El doctor Monreal, no me cabe la menor duda es el más moderado de los aspirantes a la presidencia la República por Morena, está más cercano a la política de los acuerdos que la política de la confrontación, tiene su lealtad puesta en Andrés Manuel López Obrador pero ya no le otorga un cheque en blanco, él sabe que tiene que desmarcarse de muchas situaciones (como lo ha venido haciendo) que no dejan bien parada a la cuarta transformación y tampoco al presidente.

Monreal, sabe que no es de los favoritos del presidente para ser candidato a la presidencia la República, aún así recorre el país y compite, su mensaje es claro y es de transformación pero con acuerdos, el asunto es que sus compañeros de lucha traen la cartera repleta de dinero y lo gastan a diestra y siniestra, a lo largo del país; han tapizado de anuncios espectaculares las calles de México y no tienen empacho mostrarse con cinismo de qué todo es obra del Industria editorial, que muere por entrevistarlos y que ellos simplemente se dejan querer.

Monreal, seguramente no será candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y seguramente tampoco lo veremos en alguna boleta, compitiendo en algún cargo de elección popular, dice que el camino más cercano puede ser la academia pero en política nada está escrito y a nadie se le puede dar por derrotado antes de tiempo; Monreal es un animal político en toda la extensión de la palabra, solamente que los tiempos difícilmente se le alinearán en el 2024 o al menos eso parece, cabe la posibilidad también que nos equivoquemos en este presagio.

Quedó de manifiesto qué Morena en Querétaro, no prestó mucha atención y cortesía a la visita del coordinador de senadores de este partido en el Senado de la República.

DE REBOTE

María Fernanda la mexicana desaparecida en Alemania, ha movilizado las redes sociales, muchos amigos y conocidos se preocupan y se mueven para su localización, ojalá y las autoridades de todos los niveles de gobierno actúen y apoyen en todo.