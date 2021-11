Ya viene nuevamente la oleada de Covid-19 y no es un asunto para no tomarse en cuenta; la recuperación económica es una necesidad porque los niveles de inflación nos vienen persiguiendo de una manera ruda e impredecible.

La vacunación se da como un asunto terminado pero para nada es una realidad, los niveles de inmunización con esquemas completos están a duras penas a 60 por ciento promedio nacional.

En recientes días se suman en Querétaro, 72 casos de la enfermedad; 40 mujeres y 32 hombres; el acumulado es de 99 mil 517 casos; 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres. Casi al cerrar el año hay 15 por ciento de ocupación de camas con ventilador y 13 por ciento en camas sin ventilador, en los hospitales que atienden la pandemia.

El cierre de año nos traerá sin duda un aumento exponencial de contagios, los festejos y reuniones están ya planeadas y están listos los eventos para congregar a personas y esto sin duda nos traerá reactivación económica pero también aumento en contagios y hospitalizaciones.

Mientras en otros países se preparan para una tercera dosis de vacuna, aquí no acaban de vacunar a toda la población y le regatearon dosis a los jóvenes por supuestamente no ser población de riesgo; todos tenemos la obligación de seguirnos cuidando de una enfermedad de la cual no sabemos todo y no ha terminado de mostrarnos su letalidad.

Son tiempos de festejos y de estar juntos pero también son tiempos de salir adelante y de mostrarnos responsables en las actividades que realicemos para no propagar la enfermedad que tantas vidas ha cobrado y sobre todo que tanto daño económico ha dejado.

Extraña reacción de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) con el anuncio del gobernador del apoyo extraordinario a la UAQ con el 13 por ciento de aumento del presupuesto estatal a la casa de estudios; no estuvo presente en el anuncio oficial y mucho menos hizo una declaración que amerita el anuncio.





