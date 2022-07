Expediente Q | “Cricosos”

Una de las drogas que será un dolor de cabeza en temas de seguridad y descomposición del tejido social es el cristal. La atención con fines de rehabilitación en 12 estados del país por encima del alcohol y otras drogas como la mariguana, es el cristal, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas.

En 2020 los estados que más con mayor número de adictos a esta droga sintética son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Querétaro el número de personas que han demandado algún tipo de tratamiento contra adicciones al cristal supera al alcohol y otras drogas como la mariguana.

En Querétaro, lamentablemente Santa Rosa Jáuregui, El Marqués y Pedro Escobedo, son lugares donde el consumo de esta droga aumenta de manera significativa y preocupante y es que esta droga es uno de los detonantes de la violencia y de los conflictos en las comunidades y colonias.

Santa Rosa Jáuregui tiene problemas delicados de consumo y venta de drogas, la violencia ha aumentado en sus calles y principalmente los fines de semana las riñas y los enfrentamientos se reproducen en gran medida por el consumo de alcohol y drogas sintéticas.

Será muy importante seguir trabajando en la prevención en esta zona para evitar que varios jóvenes que aún no tienen contacto con este tipo de drogas, vayan a caer víctimas de las terribles adicciones.

