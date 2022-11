De esas noticias que son muy importantes, pero que es difícil darles el golpe, se trata de las mediciones nacionales que están hechas con datos concretos de la autoridad que tiene la facultad de auditar el uso de los recursos públicos.

Querétaro pasó con cero observaciones en la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y se convirtió en el mejor estado del país en materia de rendición de cuentas en 2021.

Según el reporte, no hubo ningún monto por aclarar por tipo de actualización durante ese periodo, es decir no se detectan irregularidades en el gasto público. Se auditaron cerca de 4265 millones de pesos que representan los recursos que por concepto federal se autorizaron y se fiscalizaron 100 por ciento;

En decir que, en materia de transparencia, existe coincidencia entre lo que se dispersó en recursos y lo que se reportó en las publicaciones trimestrales que se tienen que entregar a la autoridad y de qué se publican además en el sitio de Internet oficial.

Son cosas que como ciudadanos debemos de estar pendientes y es que si no hay observaciones, quiere decir que desde el gobierno son escrupulosos en la aplicación de los recursos públicos.

Otra noticia de este tipo llegó también y nos dice que en El Marqués, también los recursos son bien aprovechados y manejados.

De acuerdo con el Sistema de Información Hacendaria Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), El Marqués es reconocido a nivel nacional en los rubros de Capacidad y Autonomía Financiera.

Quiere decir que hay finanzas sanas y que los ingresos por recaudación y manejo efectivo, también permiten gozar de autonomía financiera; se puede dar la realización de obra pública y servicios, sin que se afecten las finanzas o se tenga que estar lidiando ajuste de manera continua.

Son dos ejemplos claros de manejo efectivo de recursos públicos y no son datos del Gobierno estatal, son de entes federales.

DE REBOTE

Con lupa hay que ver los movimientos del presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco y es que no hay mucha colaboración para que la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, se realice con con éxito y sin contratiempos. Digamos que no hay mucha colaboración con los organizadores del evento, que hoy no encabeza el presidente de esta unión.