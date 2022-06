¿Qué tuvieron que pasar los jovencitos que quemaron los genitales y piernas de su compañero de clases?

Lo acontecido en la Telesecundaria de El Salitre es parte de lo mismo que hemos venido hablando en los últimos meses, la descomposición del llamado tejido social y una profunda desintegración familiar y súmele a eso la incorrecta activación de protocolos de auxilio en la escuela donde sucedieron los hechos.

Ahora los estudiantes de secundaria tendrán que responder ellos y sus padres por el delito de lesiones dolosas, ya se judicializa el expediente contra estos dos adolescentes que presuntamente quemaron a su compañero de clases.

Juan es el adolescente de 14 años, quemado por dos de sus compañeros dentro de un salón de clases en la secundaria Josefa Vergara en El Salitre, ya fue sometido a varias cirugías y seguramente tendrá que enfrentar otro tipo de atención médica.

Ya se habla de la colaboración Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA) para que el Congreso haga una revisión al protocolo escolar contra la erradicación del bullying, a fin de comprobar su efectividad y evitar se repitan hechos de abuso, acoso y maltrato al interior de las escuelas queretanas.

Se tienen que afinar mucho los protocolos en las escuelas de Querétaro y es que con todo respeto cada día les llegan a los profesores más jóvenes, con ciertas problemáticas y con comportamientos que dejan ver a todas luces la desintegración familiar y la violencia que se vive en las comunidades y la ciudad.

Los jóvenes están hoy expuestos a muchos mensajes que pueden distorsionar mucho la realidad y sobre todo mensajes que promueven situaciones de riesgo y de violencia.

DE REBOTE

Lo único que faltaba es que en Morena Querétaro terminaran expulsando al representante más morenista que tenían, Ángel Balderas Puga, sin duda era morenista químicamente puro y no me digan que los que hay en la Legislatura, son de “hueso guinda” porque no se las compro pero con nada.





