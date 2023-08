Expediente Q | Datos

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), desde 2010 se contabilizaron 30 mil 256 personas que hablaban 4 lenguas indígenas, mientras que para el 2020, dicha cifra incrementó a 31 mil 383 personas en el estado de Querétaro.

De las cuatro lenguas indígenas que se hablan, en primer lugar se encuentra el otomí con 22 mil 433 hablantes, le sigue el náhuatl con 3 mil 442, posteriormente el mazahua con 810 y por último el zapoteco con 720 hablantes. Sin embargo los otomíes son los que tienen más presencia en la entidad, debido a sus costumbres y tradiciones, ubicándose en los municipios de Tolimán, Cadereyta, Ezequiel Montes y Amealco.

Le cuento esto porque recientemente en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, la Secretaría de Cultura a nivel federal publicó en su sitio de internet que, en el caso de Querétaro, no había presencia de pueblo originarios y mucho menos de alguna lengua indígena que se maneje en la entidad. https://sic.cultura.gob.mx/index.php?table=grupo_etnico#

Aseguran que por limitaciones en el diseño y facilidad de reproducción de estadística se ha recurrido a localizar cada lengua indígena en un territorio específico (donde se ubique la mayor cantidad de población que la habla), lo que no limita ni se contrapone con el alcance geográfico real de una lengua.

O sea que por diseño del mapa pueden quedar algunos estados fuera y no necesariamente quiere decir que no hay presencia de grupos o lengua sin indígenas; que necesidad de limitar por una cuestión gráfica porque eso puede prestarse a malentendidos.

La situación es que Querétaro y los hablantes de otomí y/o pobladores otomíes; se observa, efectivamente, que en la entidad no se localizan las mayores concentraciones de población ni de municipios, por lo tanto, determinaron localizar en la representación cartográfica al estado de Hidalgo y Querétaro, está fuera.

DE REBOTE

Carmen Gómez, consejera de Morena en Querétaro, asegura que van más de dos meses que este órgano no sesiona y no hace nada. Para empezar, no informa que hay un proceso interno nacional para buscar un coordinador de comités de defensa de la 4T; dice la consejera que la dirigencia es un cero a la izquierda y eso es, lo único que tiene de izquierda.