Lo ocurrido en Michoacán en sus límites con Jalisco, en la localidad San José de Gracia, que es la cabecera del municipio de Marcos Castellanos, es de terror y solamente en las barbaries de una guerra se puede imaginar.

Según los primeros reportes de las personas en el lugar y subidos a redes sociales, habrían “fusilado” a 17 personas, pero otros medios locales reportan al menos 10 muertos. De acuerdo a los testimonios en la publicación del video en las redes sociales, un grupo de personas en camionetas y armados, habrían llegado al lugar de un velorio y habrían sacado a la calle a hombres para ejecutarlos a balazos; en el lugar fueron encontrados más de 100 casquillos de diferentes calibres.

Un municipio que no pudo o no quiso responder ante la supuesta falta de elementos policiacos para atender una emergencia; los primeros respondientes no llegaron y las autoridades de fiscalía llegaron tan tarde que la evidencia fue borrada del lugar; no hubo cuerpos y no hay rastros supuestamente más que cartuchos percutidos.

Lo que se vio en un vídeo de redes sociales ahora puede ponerse en duda porque así es la justicia en México, no hay pruebas y entonces no se puede hablar de nada porque las evidencias fueron borradas si quede mayor rastro; todo es responsabilidad de los medios que reportan un hecho que no se puede comprobar y la violencia en el país en un asunto que nadie parece tomar en serio.

Michoacán y sus municipios sin ley más que la de los grupos delictivos y una Guardia Nacional, que no se ve que pueda ayudar a resolver problemas; eso son nuestros vecinos y de ahí la importancia de no abandonar a los presidentes municipales porque es por lo más débil que entra la ambición del crimen organizado.

Preocupante que en Querétaro, en algún momento los municipios se sientan alejados y crean que se pueden mandar solos y además aliarse con los malandrines.

DE REBOTE

Loe eventos masivos son los que llevan prioridad en Querétaro, los pequeños comercios no pueden violar aforos y no puden brincarse las medidas sanitarias porque reciben las sanciones correspondientes; se pide piso parejo y eso debe incluir a todos. La responsabilidad de la salud es de los queretanos.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar