Expediente Q | Defensa 

Desde diferentes sectores se está convocando este fin de semana a una marcha nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Esto es ante la reforma que propuso el Ejecutivo federal y que los manifestantes consideran perjudicial para este órgano electoral y la vida democrática nacional.

El llamado a participar en la movilización se hace después del anuncio de reforma al sistema de elecciones en el país, lo que proponen para el INE, sería cambiarlo por Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que se integre por un número menor de consejeros electorales, elegidos por el pueblo y una reducción presupuestaria; también eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefinirá el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones; además de centralizar todas las elecciones de los estados y tener el monopolio de la justicia electoral.

Esto para muchos representa un claro atentado a nuestro sistema electoral y sin duda un retroceso a la creación de instituciones autónomas de nuestro país.

La marcha es impulsada por el Frente Cívico Nacional, la organización “Unidos”, empresarios, activistas y algunos políticos opositores al régimen.

Desde el gobierno y desde el poder, la marcha y sus participantes han recibido insultos del jefe del ejecutivo que los ha llamado “fifís”, oligarcas, hipócritas, corruptos, entre otros adjetivos sin mostrar la mínima empatía y sin aceptar críticas; lo que hay es simplemente descalificaciones con el pretexto de que todo es un diálogo circular y que ahora todo se vale decir y que ya nadie calla nada.

Lo peligroso del asunto es que desde el poder solamente hay insultos y no hay un respeto hacia las personas que no están de acuerdo con el gobernante en turno, el domingo marcharan personas en diferentes puntos del país y esperemos que haya paz y respeto a los que piensan distinto a los hombres del poder que aseguran representar al pueblo bueno y no a los críticos al sistema.

DE REBOTE

La legislatura se ahorrará votar la minuta que reforma el transitorio de la constitución que alarga la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en el país hasta el 2028; el senado ya hizo constitucional la reforma y no es necesario que más estados se pronuncien al respecto, con esto se deja intacta la relación del gobierno estatal y federal. El “timing político” siempre es importante.