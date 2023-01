Expediente Q | Defensa

Me contactó Elena Pacheco, me cuenta que su hermano José Guadalupe murió el 13 de agosto de 2020, que fue hombre dedicado a proteger y servir al país desde antes de cumplir los 17 años que ingresó al Heroico Colegio Militar; que estuvo en diferentes áreas de trabajo dentro del Ejército, fue también Comandante de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), formó parte del primer grupo reconocido cuando se realizaron los convenios con el Ejército y PGR, que fue un hombre incorruptible en sus más de 22 años en el ejército y 8 años en Petróleos Mexicanos (Pemex).

José Guadalupe Pacheco, ex militar de 49 años, fue emboscado aparentemente por un grupo de huachicoleros cerca de Cazadero, en San Juan del Río, junto a otros tres de sus compañeros.

José Guadalupe lideraba un equipo de seguridad de Pemex, Eugenio Cruz Mora, Oscar Valentín Gómez Reyes y Leopoldo Felipe Guerrero López.

Cerca de las 11 de la noche de aquel día, un grupo armado los emboscó y recibió casi 300 impactos de bala, aunque en la zona se encontraron más de 450 casquillos, ya que ellos alcanzaron a accionar sus armas.

En los últimos ochos años estuvo asignado a cuidar ductería de Pemex en Zacatecas, Tabasco y Veracruz hasta que lo destinaron a Querétaro, aquella noche los agentes de seguridad venían bromeando y de humor según consta en la averiguación FED/QRO/SJR/0001735/2020. Según Elena, las unidades de Pemex, cuentan con medios de grabación en sus unidades y ha luchado por conseguir los videos del momento del ataque pero no lo ha logrado, solamente la transcripción de las grabaciones.

Me dice Elena que le interesa la justicia por la muerte de su hermano, han pasado más de dos años y aún no se ha logrado integrar su carpeta de investigación, Pemex y autoridades de San Juan del Río, le han puesto obstáculos para lograr la verdad, me dice que ha promovido, recursos de revisión los cuales ha ganado para acceder a información reservada y que mientras más avanza ve más corrupción; se le hace muy extraño, que aquí en su Querétaro lindo y querido, nunca se habló del caso de su hermano a pesar de nacer en esta tierra.

