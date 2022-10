Expediente Q | Definiciones 

Bien lo dice el gobernador del estado Mauricio Kuri, que se y vienen una gran cantidad de retos para Querétaro, porque lo que viene es muy complicado, la verdad la obra de Paseo 5 de Febrero, será todo un reto para la paciencia y tolerancia de automovilistas, ciclistas, motociclistas, peatones y sobre todo la gente que utiliza el transporte público, que se supone serán los más beneficiados con la obra de reingeniería.

Dice Kuri, que está consciente de lo que viene pero que en el fondo del asunto y “me podrán decir mucho, porque hice algo en algo a mí y a mi equipo, por eso de verdad les pido mucho apoyo en el tema de movilidad, vamos de fondo y de forma y aquí decirles que esto va en serio”.

Para el gobernador Mauricio Kuri, lo dice de manera abierta los retos en materia de seguridad y movilidad, lo puede dejar pasar y terminar su sexenio sin moverle al tema y esperar a que pasen desapercibidos o entrarle a la situación y que vengan cambios que generan resistencia y que generan molestias en la forma de vivir de los ciudadanos.

La obra comienza con su etapa difícil la noche del 21 de octubre cuando serán cerrados los carriles centrales de la importante avenida por la circulan a diario cerca de 180 mil vehículos y tránsito será todos los días durante casi un año por las laterales que tendrán toda la carga vehicular y con todo y la complicación de empresas y comercios que tendrán que adecuar sus tiempos y movimientos.

Será un 2023 de obras y de resultados en materia de movilidad y ya veremos los resultados finales en nuestras actividades cotidianas en una ciudad que el tiempo se le vino encima y que sus problemas de movilidad necesitaran atención constante.

DE REBOTE

Asuntos importantes para no perder de vista en los “agentes externos” que merodean el paro estudiantil en la Universidad Autónoma de Querétaro, las baterías se dirigen al contralor Alejandro Ramírez, que hace algunos años presentó denuncias, que no caminan ante la Fiscalía Anticorrupción Federal, por entramados tipo estafa maestra y por contratos con proveedores sancionados; el tema son recursos federales; no hay que pensar mal, pero hay que tomarlo en cuenta. El tema aquí es el acoso sexual y de eso no lo ha señalado.