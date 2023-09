Expediente Q | Denuncia 

Ya han pasado 3 años de que murió José Guadalupe, joven entusiasmado por los temas de seguridad y por la carrera de las armas, ingresó al Heroico Colegio Militar; a los 17 años pasó por diferentes áreas dentro del Ejército, fue también comandante de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y 8 años en Petróleos Mexicanos (Pemex).

José Guadalupe Pacheco, ex militar de 49 años, fue emboscado aparentemente por un grupo de huachicoleros cerca de Cazadero, en San Juan del Río, junto a otros tres de sus compañeros; aquella noche un grupo armado los emboscó y recibió casi 300 impactos de bala, aunque en la zona se encontraron más de 450 casquillos, ya que ellos alcanzaron a accionar sus armas.

La familia no ha logrado obtener justicia por su muerte y les parece imposible que a tres años no se tenga una línea de investigación y Pemex no coopere con la investigación, al grado de no facilitar a la Fiscalía General de la República (FGR) los números telefónicos mediante los cuales se comunicaba con sus agentes de seguridad física, tampoco las autoridades estatales, como las corporaciones de seguridad pública, ni la fiscalía estatal no proporcionan la información, manifestando que no había cámaras en el lugar de los hechos o que no existe información al respecto de los hechos ocurridos (nadie sabe, nadie supo).

La familia dice que es decepcionante, que no se logre dar con los culpables y que la FGR no realizará una investigación de campo real y que hasta la fecha no atraiga la investigación al área de delincuencia organizada de la FGR.

Lo más triste de todo para la familia es que José Guadalupe, murió aquí en Querétaro, en el lugar donde nació y en donde supuestamente era su lugar seguro.

Su hermana asegura, que no pueden dejar pasar su muerte, porque fue un hombre honorable y sirvió a su país desde antes de cumplir 17 años, desde que ingresó al Heroico Colegio Militar, y que hoy, no se lleve ante la justicia a los responsables de privarlo de la vida.

La familia no quiere que se convierta en una estadística más, de las miles de muertes en este país y que se haga justicia.

DE REBOTE

Nuevamente se ponen “calientes” las cosas en la Universidad Autónoma de Querétaro, las reglas para la elección en el Sindicato Único de Personal Académico, han cambiado de manera sospechosa y los docentes creen que el partido Morena, está metiendo las manos y señalan al ex rector Gilberto Herrera. Casual.