Expediente Q | Denuncia

Hoy te toca temblar a ti … Así comienza el texto que Alessandra Cavazos, publicó en sus redes sociales desde hace un par de semanas.

“El silencio al que te obliga tu agresor es peor que el abuso; te convierte en su cómplice.”

Narra que la frase le atormentó su mente el Domingo 8 de Marzo, el día que marchó y gritó junto a miles de mujeres; agrega, sentí una cobardía inmensa al escuchar a mis hermanas gritar el nombre de sus agresores mientras yo seguía ahogada en mi silencio, seguía siendo cómplice de un abusador, lo había sido durante 14 años, pero hoy esa complicidad obligada termina.

“A los 16 años Raúl abusó sexualemtne de mi, el tenía casi el doble de mi edad e intento violarme, para mi desgracia la primera vez que tuve contacto con la sexualidad fue en manos de un abusador, quien por más que le dije NO, me toco y sin piedad abuso sexualmente de mi cuerpo despues me quitó las mallas y la ropa interior a la fuerza, no fueron suficientes mis gritos, ni mis lágrimas, no fueron mis empujones lo que hicieron que este monstruo parara, él se detuvo porque escuchó unas voces, alguien más se acercaba, entonces el salió asustado como un perro chihuahueño dejándome tirada, paralizada y en un mar de lágrimas. Nunca había experimentado estar paralizada por pánico, nunca había temblado tanto en toda mi vida, ese día RAUL “N” destruyo mi inocencia, ese día se apago mi voz, bloqueé esta memoria durante años, calle por miedo, por culpa, por asco, por vergüenza y tal vez por ignorancia”.

“El acoso no paro ahí, cuando lo veía en eventos sociales ,me acosaba me jalaba, intentaba agarrar mi cintura con unas manos asquerosas, me miraba con ojos de depredador con esa mirada que hace que te paralices por miedo, esa mirada que muchas mujeres que están leyendo esto han sentido alguna vez en su vida, y así la única reacción que tenia mi cuerpo era TEMBLAR”

Resulta que el señalado y denunciado ante la Fiscalía general de la República, es un diputado federal suplente, que ahora tendrá que rendir cuentas de los hechos que Alessandra, narra de manera estremecedora.

Ahora si Raul ,ahora ....te toca temblar a ti.

De Rebote

Las presuntas declaraciones de ERLA encarcelado en España, que ya negoció su libertad en México, gracias a beneficios de ley, están haciendo lo suyo en lo que seguramente midieron, qué es lo político y muy poco de lo juridico; solamente en columnas periodísticas se menciona hasta el momento los supuestos “acuerdos” para aprobar la reforma energética de la pasada administración y que según implican a varios políticos importantes de ayer y de hoy.

