Expediente Q | Desastres

Además de la insistencia de Juan José Jiménez por ser diputado local plurinominal por su presunta condición de vulnerabilidad y los problemas constantes en Morena Querétaro, por tanto “colado” en la 4T que más bien son acomodaticios y convenencieros, un diagnóstico del presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, vaticina 3 años de problemas para este partido en la Legislatura del Estado, ya que no existe certeza de que las personas elegidas para representar al partido cumplirán los ideales de la 4T.

Hay cinco diputaciones plurinominales que fueron designadas para personas externas a Morena, lo que representa una violación a los estatutos y además Balderas, está seguro que solamente verán por sus intereses y no por los del partido; se venderán al mejor postor para ser claros en las definiciones.

Por más cursos de inducción que les impartan, no hay certeza de que cumplan los diputados de Morena, ya que no están afiliados a ese partido y no hay forma de iniciarles un proceso en comisión de justicia partidaria porque simplemente no existen en el padrón.

Aun cuando el Comité Directivo Estatal ha generado estrategias, como la firma de una carta compromiso para apelar a que cumplan con el partido al que representarán; Morena se antoja que sea un desastre en los siguientes años de legislatura, dejaron abierto a perfiles que no se sabe a quién le deben la lealtad y seguramente habrá sorpresas, como la que dio la regidora del Ayuntamiento de Querétaro, Pánfila Rosas, que llego por ese partido y terminó apoyando al proyecto del PAN, vía Juan José Jiménez Yáñez, que la convirtió en morenista y luego ya no supo cómo controlar.

Estará divertido en la siguiente Legislatura, los panistas tienen lo suyo también, son mayoría pero no todos pertenecen al mismo grupo y eso los hará desatinar en más de una ocasión.





DE REBOTE

La Fiscalía General del Estado puede cerrar el sexenio con una estrellita, si da pistas o señales de la desaparición de Nico, Luz y Miguel en su trayecto a Amealco; de no ser así será un lastre que le dejará al gobierno entrante, que nada tiene que ver porque la Fiscalía es bien autónoma.





