Expediente Q | Desdén

A Gilberto Herrera Ruiz, senador morenista por Querétaro, seguramente lo veremos más ocupado y metido en el proceso de relevo de directores de escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, que en la campaña de la candidata al gobierno del estado por su partido Celia Maya García.

Hombre congruente, Herrera desde la campaña al Senado que realizaron hace 3 años, tampoco caminó junto a la maestra Celia y prácticamente le dejó el peso de la campaña a ella; y con la derrota ganó perdiendo la elección. En los círculos cercanos de Morena, siempre fue bien sabido que el ex rector, no iba con Celia en la misma sintonía de campaña y no hizo una fórmula con la ex magistrada, la dejó caminar sola y la dejó invertir “todo” en la campaña y todo es todo.

En esta elección no es la excepción. Y es que Gilberto no tiene nada que perder y mucho menos ganar, no se aparece en los eventos de la candidata y no está apoyando la campaña de la candidata al gobierno, desde la posición tan importante que representa un senador de la República.

El más reciente desdén del senador a la candidata Celia Maya fue no asistir a un encuentro con brigadistas.

El equipo de campaña de Maya García informó que en el evento que se realizó en la sede del Sindicato de Telefonistas, estaría presente Gilberto Herrera; sin embargo, el senador no asistió; la candidata dijo que no quiere hablar por Herrera.

“Ay, yo ya no quiero hablar por él. Pregúntenle a él. Él estaba invitado a este evento, personalmente le pedí que asistiera porque él tiene a su cargo las brigadas y seguramente no pudo venir”.

Más claro ni el agua, la división en los equipos de Morena es muy clara y Gilberto, no ayuda y lo único que espera la candidata, es que no estorbe.

De rebote

Ana Laura Vallarino, renunció a la candidatura como regidora síndico en la planilla de Lupe García, en El Marqués; el impresentable Lupe se queda solo. Y es que el código postal no es el mismo. A Morena en El Marqués, el candidato le quedó salado.

