“A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, frase demoledora del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y no vaya que creer que es la forma en la que piensan solamente los priistas de la profesión de periodista.

La clase política en general (casi toda) piensa de la misma forma, con un desdén tremendo por la actividad periodística y, dependiendo de la actividad que realice el periodista, es como el político se comportará y es que la mayoría de las veces creen que con el dinero público que manejan controlan muchas situaciones.

Algunos ejemplos de frases de políticos hacia reporteros y periodistas: “Tendremos desayuno para que asistan a la rueda de prensa”, otra: “Oye , ayúdame sacando esta nota y luego nos vamos a comer”, “estamos haciendo un excelente trabajo en la administración, te hace falta que lo expliquemos en reunión con carnitas y mariachi”.

Los reales pensamientos de los políticos fueron expresados por Alejandro Moreno, lo retrata perfecto como una persona ruin y sucia.

Pero no crea que está muy alejado de lo que piensan seguramente otros políticos; no crea que esta actividad es bien vista y no solamente por las críticas, sino porque en esta actividad parece que ganar dinero es como un pecado capital.

Los periodistas todos los días son agredidos e insultados y lo más grave atacados a balazos, las cifras a nivel nacional así lo dicen; para “Alito” Moreno no hay más que desearle que su carrera política se acabe y que se regrese a su casa a disfrutar del producto “lícito” de su trabajo político y que le siga alcanzando para sus tratamientos de “botox”, pero que también invierta un poco en educación porque le hace falta bastante.

Debería de ser la vergüenza de los priistas de Querétaro, eso espero y sobre todo por los que hoy gozan de su amistad y alianza como José Calzada, Paul Ospital, Antonio Macias y Abigail Arredondo.

DE REBOTE

Resulta que el asalto masivo a 300 automovilistas, quedó solamente en un intento de robo, pero ya sirvió para que AMOTAC ponga de pretexto que volverán a circular con sus camiones por las vialidades de Querétaro. El vídeo de “Face” ya les rindió.





adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar