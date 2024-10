Expediente Q / Desinformación

El caso de la menor de edad originaria de Huimilpan es el claro ejemplo de la falta de atención en las comunidades rurales, la falta de educación, los usos y costumbres y la falta de atención a los asuntos con perspectiva de género.

Es el caldo de cultivo perfecto para que muchas instancias lleven agua a su molino y que lo que menos importe sea la salud mental y física de la involucrada. Una niña de 14 años siempre será una niña y todo lo demás que se diga sale sobrando; lo mismo pasa para un niño que también pueda estar involucrado en un caso tan delicado y desagradable.

¿Pero quién quiere construir una historia llena de acciones retrógradas y arcaicas?

Una niña de 14 años violada, una autoridad que en esta narrativa persigue y castiga con cárcel un presunto aborto y qué peor aún, exige un pago de reparación de daño al supuesto violador.

Todo esto suena como de una sociedad y unas leyes de los tiempos de la guerra cristera y pinta a un Fiscal General del Estado, cómo un violentador de niñas y un estado de ultraderecha.

Hay otra versión y es la de la autoridad: la menor sostuvo una relación con un familiar de 17 años y de esa relación hubo un embarazo, que no se comunicó a la familia, después de 36 semanas nació una persona viva y respiró, porque hay peritajes cientificos que asegura la fiscalía lo comprueban, que la persona (bebé recien nacido) murió por ahorcamiento y que posterior a eso, se denució la violación a la cual no se le dio seguimiento por parte de los familiares de la menor; otro hecho que aclara la fiscalía es que la menor de 14 años no esta recluida en ningun centro de internamiento y que se encuentra en un confinamiento domiciliario y que no se inició ninguna capeta de investigación por el delito de aborto, sino por homicidio.

Vaya historia que llama a cuidar a las infancias y cuidarles desde el estado y desde la familia, que es el puerto seguro para niñas, niños y adolescentes. Los corridos tumbados, el machismo, misoginia y reggaeton no ayudan, no lo olviden y es una ligera muestra de lo mucho que hay de fondo.

