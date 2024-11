Expediente Q / Desnudos

El amago de morenistas queretanos manejados por el diputado Gilberto Herrera, de expulsar a Sinhué Piedragil del partido Morena, es una simple actitud de gamberros, que utilizaron los medios de comunicación para quemar al diputado fundador de Morena en Querétaro.

Pero los que hoy se entregan a los brazos del grupo más radical y traicionero de Morena, tal vez no estén midiendo con quién están haciendo sus alianzas; Sinhué Piedragil, les recuerda a Maximiliano García y Edgar Inzunza, que cuando las encuestas no les favorecieron para ser candidatos en la presidencia municipal de Querétaro y San Juan del Río, respectivamente, fue Piedragil que desde el consejo de Morena los impulsó para que obtuvieran una candidatura; Piedragil les recuerda que en la búsqueda de la coordinación de diputados en la legislatura, había amarrado el voto de Inzunza y esté, un día antes, le juró que no buscaría la posición y en los hechos hizo lo contrario.

Piedragil, le recuerda por su parte a Andrea Tovar, que en la pasada legislatura se encerró en el centro de congreso con los panistas y votó a favor del Fiscal, hoy metido en cualquier tipo de controversias y ahí nadie la tildó de traidora y nadie la amenazó con expulsarla de Morena; El fundador de Morena en Querétaro, le recuerda a Gilberto Herrera, la serie de traiciones y golpes bajos que recibe desde el 2015 de parte de su grupo; le recuerda como atizó las protestas y portazo en el Centro de Congresos hace apenas un par de meses y solamente fue bueno para mandar a la gente por delante y hacerse el lesionado.

Sinhué Piegragil, exige a sus detractores hoy entregados a los brazos del más radical de los morenistas, que el linchamiento no sea mediático y que acudan a las instancias oficiales de Morena para buscar una sanción si es que hay traición de su parte.

Se les olvida que la traición, dice Piedragil, estaba cantada desde que se aliaron con el Verde en Querétaro, seguirán los trapos al sol porque es Morena y así se mueven y lo dice el fundador de este partido en Querétaro.

DE REBOTE

Falta de madurez, falta de oficio político de los hoy radicales morenistas al no acudir a una convocatoria del gobernador del estado para dialogar y buscar lo mejor para Querétaro; no hay canales abiertos y el acuerdo se ve como pecado. Los morenistas hoy en la legislatura, parece que ya se entregaron al creador del “otro Querétaro” no pinta nada bien, porque ese señor, no se aguanta, ni él mismo.