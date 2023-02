Expediente Q | Desplantes

Otro presidente López bautizó a la ceremonia de aniversario de promulgación de la Constitución Política de México de 1917 como el evento donde “La República se reunía”, tiempos de populismo y de una economía que pasó de administrar abundancia a un quiebre financiero de los que estamos acostumbrados.

Eran tiempos de un presidencialismo brutal y de un partido único (PRI), de hecho el último “Presidente de la Revolución” como se hizo llamar José López Portillo.

La ceremonia de promulgación de la Constitución en este 2023 fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que reunió a la República confrontada, dividida y con un pueblo polarizado.

Más allá de los desplantes y el desdén a los protocolos, lo que sucedió en Querétaro es el botón de muestra de lo que tendremos de aquí a junio del año que entra; los poderes de la unión están confrontados y no se ve como se pueda solucionar tanto encono, que se ha venido gestando en los últimos cuatro años; el poder presidencial dejó en claro que gobierna de la mano de los militares y que nadie le puede cuestionar algo, porque cuenta con el poder de las armas que le da, ser comandante supremo de las fuerzas armadas de este país.

Los poderes Legislativo y Judicial, hoy como nunca no están sometidos al poder del Ejecutivo, pero mentira que eso le dé mucho gusto al presidente; por el contrario, no le agrada y mucho menos lo tiene tranquilo; la manera natural en la que un presidente va perdiendo poder al iniciar su quinto año de gobierno no es algo que lo haga sentir cómodo y mucho menos es algo que lo deje dormir tranquilo.

Hoy la oposición no tiene un candidato que pueda darle batalla electoral a las “corcholatas” del presidente y lo preocupante es que la famosa alianza de “Va Por México” no encuentra su camino correcto; entonces las opciones son los precandidatos de Morena y en esos hombres y mujeres, está el desmarcarse del presidente y buscar diálogo y acuerdos con las demás fuerzas políticas, o seguir el camino del poder supremo, sin importar lo que eso pueda traer de resultados.

Hoy el futuro de nuestro país está en lo sensatas que puedan ser las personas que buscan gobernar a partir de 2024, porque lo que suceda de aquí a esa fecha nadie lo puede asegurar como un camino en paz y con tranquilidad.

DE REBOTE

Mucho turismo político este fin de semana largo en Querétaro, varios gobernadores llegaron desde el sábado y se les pudo ver en restaurantes de Querétaro como a Samuel García, de Nuevo León, quien disfrutó de una cena en uno de los privados del restaurante del empresario Héctor Peréz Rojano o importantes mandos militares que prefirieron el Mesón de Santa Rosa para disfrutar con sus familias de la paz queretana.