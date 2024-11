Expediente Q / Detonante

La historia del municipio de Colón, Querétaro, es una historia de “sospechosos comunes” que no deja de sumar episodios; ahora, en lo que parece una jugada de limpieza y ajuste de cuentas, al viejo estilo de “ya saben quién” el alcalde Gaspar Trueba asegura que eliminó a 130 “aviadores” de la nómina municipal, lo cual representa, según él, un ahorro mensual de 700 mil pesos. Suena a “buenas noticias,” pero hay una pregunta obvia: ¿dónde están las denuncias ante los órganos de control interno? Porque si de verdad había tantos aviadores en el municipio, la falta de acciones legales sería, como mínimo, sospechosa.

Hay antecedente con el impresentable reo Alejandro Ochoa, quien estuvo al frente del municipio y fue señalado por irregularidades que presuntamente dejaron un daño patrimonial de más de 55 millones de pesos, ; ese personaje, que no se andaba con miramientos y hasta subastó bienes municipales, sigue en la memoria del pueblo como una advertencia de que el “sueño de Colón” no siempre beneficia a sus ciudadanos, sino que sus gobernantes han salido muy afanosos con eso de los recursos.

Este municipio, que alberga el aeropuerto internacional de Querétaro y es un imán para empresas de la talla de Microsoft, debería estar viendo un desarrollo sustentable y ordenado. Sin embargo, las irregularidades y el constante olor a corrupción en el manejo de la administración pública mantienen en jaque la confianza de los colonenses.

Esta situación no es más que otro acto en la comedia política queretana, porque la gris administración de Manuel Montes, ya que no es la primera vez que el “alcalde de turno” hace una promesa de redención, eliminando a los “aviadores” o prometiendo transparencia. Pero mientras no veamos denuncias concretas, acciones legales serías y, sobre todo, una administración comprometida en servir al municipio y no a sus propios intereses, Colón seguirá siendo el patio de recreo de los políticos de turno, y la verdadera modernización del municipio ¿Quedará, una vez más, para la próxima administración? Eso ya lo veremos.

De Rebote

Esos grandes descubrimientos que hacen los personajes de izquierda cuando llegan al poder, le pasó a Ivan Reséndiz Ramírez, presidente municipal de Ezequiel Montes, que asegura que el cobro por subir a la Peña de Bernal, seguira este año y el que viene. La recaudación es la base de mantener un gobierno y dar servicios de calidad; regalando todo obvio no sale.

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar