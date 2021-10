No todas las entidades entregarán sin deudas, hay entes que tienen deudas y que ya cayeron en mejor vida y me refiero al municipio de San Juan del Río, que dejará deudas importantes.

Resulta que el ex presidente municipal Guillermo Vega Guerrero y ahora diputado local juró y perjuró no dejar deudas a la siguiente administración, lo que no sucedió, ya que aún queda un adeudo por finiquitar.

La presidenta municipal interina, Liliana San Martín Castillo, quien será la nueva secretaria del Trabajo, asegura que no tienen capacidad para pagar un endeudamiento que asciende a 5 millones de pesos.

“Asimismo, la mayor parte de este adeudo y este por temas de plazos, normales que el propio empréstito especificaba quedará ese adeudo”, expresó.

No todas las entidades pudieron hacer lo que hizo el gobierno del estado de dejar deuda cero y es el caso de San Juan del Río un municipio con muchas necesidades y que desde hace tiempo perdió proyección importante en el escenario local tendrá Roberto Cabrera, una importante tarea que cumplir y además un importante adeudo que saldar con los habitantes de San Juan del Río que si bien no estuvieron abandonados seis un trabajo de calidad y un trabajo comprometido pero que al final de cuentas no se podrán cumplir compromisos que se hicieron desde tiempo atrás.

Hay cosas que no salen como se esperaban, pero tendrán sin duda que componerse y para San Juan vienen cosas mejores.

Por lo pronto, hoy asume Mauricio Kuri, el gobierno y será seguramente lo mejor para Querétaro.

