Según las cifras oficiales, hay 49 millones de personas que viven en la pobreza laboral esto quiere decir que no tienen para comprar la canasta básica de alimentos y subsistir con lo más elemental; los programas gubernamentales que van enfocados y tienen un eslogan que es altamente vendible y alentador, como primero los pobres, no están funcionando y no están logrando acabar con la pobreza, como se ha prometido y como muchos políticos lo han intentado y como muchos gobiernos también han hecho, sin lograr mucho.

Lo interesante del asunto es qué, las obras insignia de esta administración federal, como es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, se van a llevar la mayor parte del presupuesto federal y los estados y municipios se quedarán con lo mismo y en algunos casos con menos de lo presupuestado el año este año; el combate a la pobreza es sin duda una tarea que debe de ser de todos los mexicanos, hay pobreza en este país que ofende, que lastima y que no es atendida de la mejor manera y es que se ve en las cifras oficiales y no es un ataque al gobierno actual.

La administración de Andrés Manuel López Obrador sin duda que ha hecho el intento de acabar con la pobreza, el aumento en el salario mínimo como nunca se había dado, es un gran paso para intentar darle a las familias mexicanas una mejor expectativa de vida, pero resulta que la cruel realidad de la inflación, nos tiene en otra realidad y nos tiene en otra contra las cuerdas.

Los presupuestos estatales y municipales tendrán que hacer fuerte a muchas familias, que el año entrante vivirán una situación complicada y necesitarán el apoyo del gobierno sin que la autoridad se vaya por lo clientelar. Situación que se antoja muy difícil.

DE REBOTE

El presidente está reaccionando de una manera riesgosa a la marcha de defensa del INE, pretende sacar a su base a las calles el próximo 27 de noviembre y medir fuerzas; está en campaña y creo que nunca ha dejado de hacerlo.