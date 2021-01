Expediente Q | Dióxido

Los mensajes desde las redes sociales y grupos de mensajería instantánea han movido las aguas de una manera abrupta en Querétaro: resulta que hay “genios y sabios” que tiene la prevención y cura perfecta para la pandemia que nos aqueja. Y es que ahora resulta que la Covid-19 se previene de una manera efectiva tomando una sustancia denominada dióxido de cloro.

Resulta que desde una clínica en Jurica hacia todo el mundo creció un movimiento mundial para recetar esta sustancia que en sus definiciones más conservadoras encontramos lo siguiente: “El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo que se descompone rápidamente en el aire. Debido a que es un gas peligroso, el dióxido de cloro siempre se manufactura en el lugar donde habrá de usarse. El dióxido de cloro se usa como blanqueador en las fábricas que producen papel y productos de papel y en las plantas de tratamiento de agua que producen agua potable”.

El médico Manuel Aparicio se muestra en redes sociales como todo un experto salvador de la humanidad en donde asegura que si la población usará la sustancia, la realidad en cuanto a contagios y muertes sería distinta en el mundo; el “iluminado” asegura que atiende a pacientes de Covid-19 24 horas los 7 días de la semana, desde la comodidad de su consultorio y además lo hace sin cubre boca y sin ningún tipo de protección porque toma dióxido de cloro que lo protege.

El Colegio Médico de Querétaro, que preside la doctora Irma Quintanilla, asegura que hacerle caso a charlatanes es muy riesgoso y es que se pueden crear falsas esperanzas como la que se dio en la década los 90 con el “Agua de Tlacote” que curaba todos los males hasta el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Los médicos rechazan los planteamientos sobre el uso del dióxido de cloro, ninguno de los pediatras intensivistas que están colegiados, atienden a pacientes del doctor Aparicio, no es Pediatra, no es intensiva, no es internista y carece de toda veracidad sus audios, de manera contundente lo dicen los médicos.

De rebote

Carlos Villagrán, a través de los recuerdos de su personaje “Quico”, lanza mensajes a través de la red social “Tik Tok” dice que busca la gubernatura y pide que voten por “Quico”. La autoridad electoral tendrá que estar atenta a los personajes que piden voto sin que sea tiempo de eso; habría que ver si en la boleta aparecerá “Quico” o Carlos.

