Expediente Q | Disculpas

La disculpa pública del ex presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, dice que se emite de conformidad con los parámetros de restitución integral, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Como parte del cumplimiento de la suspensión condicional del proceso penal que enfrenta.

El personaje en cuestión, por supuesto que no emite una disculpa sincera ni de arrepentimiento por ataques a la libertad expresión y por ataques a un periodista que a lo largo de los años ha criticado a quien fuera un personaje público y que no ha tenido un comportamiento dentro de la ética y dentro de la moral que cualquier político mexicano debería de observar.

Lo que no podemos permitir es que ningún personaje en el poder agreda a periodistas, no podemos permitir que desde el poder se agreda el derecho que tenemos todos a expresarnos de manera responsable y sin cortapisas.

Los actos de autoritarismo comienzan con amenazas y comienzan con agresiones menores, los actos de agresión a periodistas en este país hacia han comenzado y terminan no podemos aquí en Querétaro permitir que este tipo de personajes accedan a cargos importantes no podemos permitir que partidos políticos amparen a este tipo de personas que no aportan nada la política y que se aportan mucho al escándalo y aportan mucho atrás tocar la paz social.

Vamos a continuar con las cuestiones legales en contra de personajes como estos, seguiremos como una lucha que todos estamos obligados a emprender cuando hace falta el derecho a la libre expresión.

DE REBOTE

Avanza la intención de los emprendedores de un nuevo partido político en Querétaro, saben que es un buen negocio y que deja buenos dividendos.





