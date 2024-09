Expediente Q / Ecos

Este fin de semana el gobernador del estado rindió su tercer informe de gobierno, evidentemente como en todo lo que tiene que ver con política, hay avances positivos de parte de personajes de la vida pública y hay balances negativos de personajes ligados a la oposición a la administración de Mauricio Kuri.

Es entendible que personajes de Morena, descalifiquen las obras y acciones del gobernador Kuri, pues están en su papel de opositores y para estar en línea con sus adeptos tiene que criticar y sobre todo casi obligados a descalificar todo lo que tenga que ver con el gobierno actual.

El de Kuri, fue un tono conciliador en su informe de resultados pero en esta ocasión sí hubo un mensaje a sus opositores al decirles que los abucheos y las descalificaciones seguramente ya serán contestadas y argumentadas.

Ese es el papel de los opositores y es hasta entendible; hay papeles que no se entienden por ejemplo el del exgobernador Francisco Domínguez, que parecía que era su fiesta porque llegó 3 minutos antes de que el principal ( o sea el gobernador) tomara su lugar en la sala; y al salir hasta el final se dedicó a insultar (ya es costumbre) a los invitados del gobernador del estado.

Son muy conocidas las diferencias de Domínguez, con el dirigente nacional del PAN Marko Cortés, pero ese es otro asunto, que no debería de dirimir en el marco de un evento de presentación de resultados y donde la fiesta es de Mauricio Kuri y no del ciudadano Francisco Domínguez. Al parecer así se lleva Pancho, con el dirigente, porque de pendejo e inutil, no lo baja.

El gobernador Kuri, le tiene mucho aprecio a su amigo Pancho, aunque este cada que hay fiesta del titular del ejecutivo, aprovecha para decirle sus puntos de vista al dirigente panista que además es senador de la república y aliado de un político que se aprudentó y no asistió al informe de gobierno, hablo de Ricardo Anaya.

En fin los panistas andan muy complicados y el 2027 ya está a la vuelta de la esquina y con esa unidad, se ve complicado su panorama.

DE REBOTE

Por cierto el único cercano a la 4T que asistió al informe de actividades del gobernador, fue el poderoso líder de la CATEM, el diputado federal Pedro Haces, que cómo siempre estuvo acompañado de su secretario de organización Erik Osornio. Ningún otro personaje ligado a Morena, estuvo presente y quiero ver el valiente que salga a criticar la presencia de Haces en Querétaro el fin de semana; me imagino que el súper crítico y opositor se quedó sin internet en la sierra, con eso que dice, que descubrió “otro Querétaro”.