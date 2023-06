Expediente Q | Ejecución

Un ataque directo a balazos a una persona el viernes por la noche en la plaza comercial por excelencia de los queretanos y de los visitantes del estado a esta zona tan cosmopolita de Querétaro.

Una pareja que originaría de Aguascalientes que asistiría a un compromiso social, y de paso disfrutaba de una comida en la plaza Antea, fue atacada a balazos por un solitario sujeto que después la información revelaría que traía todo un dispositivo para poder huir del lugar.

Las preguntas que seguramente se contestarán con el paso de los días, son varias y entre ellas destacan algunas: ¿Por qué eligieron Querétaro para la ejecución? ¿Por qué en la plaza comercial? ¿Qué motivó el crimen? ¿Qué les hizo pensar que podrían huir sin ser detectados?

Para los que disfrutan que a Querétaro le vaya mal y que estos eventos se repitan, es particularmente de llamar la atención su eterna queja de que las personas no sean oriundas de aquí o estén de paso aunque, el hecho suceda en Querétaro.

No conozco desde hace varios sexenios alguna autoridad que diga que aquí no pasa nada; de hecho, el gobernador Mauricio Kuri lo repite hasta el cansancio; aquí pasan cosas y lo que no se verá es que los hechos queden impunes y que la autoridad no haga nada para castigarlo.

En el hecho de la plaza Antea, hay 6 personas detenidas y seguramente caerán más, porque falta el autor intelectual, que es el que maneja la información de las causas que orillaron el crimen y entre los detenidos destaca una mujer que fue la que le dio al autor material las señas particulares de la víctima.

En Querétaro, seguirán pasando cosas y es sencillo, porque aquí hay personas que consumen drogas y que la compran a malandrines, porque hay personas que se roban el agua y no pagan la luz, porque para ellos es más fácil, porque hay quiénes compran productos robados y se quejan de la inseguridad.

Seguirán pasando cosas porque hay siempre quién fomenta las actividades ilícitas y se quejan cuando los malandros actúan.

DE REBOTE

Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, acudió al evento “Café con Kuri” presentó los resultados de su visita a Kenia y además el anuncio del evento Día Mundial del Hábitat en Querétaro, será el próximo 7 de octubre de 2024, Nava ya no será presidente municipal de la capital pero el gobernador Kuri, dijo que estará Luis Nava, presenté en el evento porque seguramente ocupe una responsabilidad importante en la vida pública del estado. Señales.