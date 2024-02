Expediente Q | Embates

Parece que los embates hacia el candidato al Senado por Morena, Santiago Nieto, han comenzado y por extraño que parezca uno de los más importantes que se dio esta semana proviene de fuego amigo.

Dice el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que el caso en contra de el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, se había basado en la presentación de un documento falso, cosa que pega directamente al abogado queretano, aunque el presidente no lo señaló de manera directa; pero lo cierto es que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, se armó este caso en contra de Cabeza de Vaca.

Santiago Nieto, tuvo mucho empeño para llevar ante la justicia al ex gobernador tamaulipeco, resultó no funcionar como él hubiera querido y el político señalado nunca pisó la cárcel y además ha ido ganando con argumentos jurídicos cada una de las imputaciones y eso con la declaración de López Obrador complica aún más el tema.

Lo más reciente es la rueda de prensa que ofreció Mario Delgado dirigente Nacional del PRI, donde acusa de manera directa a la consejera Carla Humphrey, esposa de Santiago Nieto, de ser una persona que está en contra del movimiento de regeneración nacional; lo que se podría decir es que la consejera realiza una actividad profesional que nada tiene que ver con la actividad de su esposo Santiago Nieto, pero hay que recordar que política la forma es fondo y eso sigue es vigente.

Otro argumento con el que piensan descarrilar a Santiago Nieto es la presencia de Roberto Gil, como impulsor de las candidaturas panistas en Querétaro, es bien sabido que este personaje tiene afrentas jurídicas y personales con el candidato al Senado de Morena.

Son situaciones con las que buscan distraer al candidato de Morena, que ya trae una complejidad al ser segundo en la fórmula al senado y es que la fórmula la encabeza Beatriz Robles.

DE REBOTE

La licencia del notario Maximiliano García, no salía porque trae algunas escrituras pendientes, una fuente muy informada me comenta que no se pueden dejar temas pendientes que tengan que ver con el patrimonio de queretanos. Todo se acomodará.