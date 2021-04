Expediente Q | Emproblemados

Las designaciones de Morena a diputaciones locales y alcaldías por una razón muy específica se tardaron en salir y se dejaron hasta el límite del plazo legal y esa razón se llama: Ángel Balderas Puga, presidente del Consejo Estatal de Morena en Querétaro.

En esas designaciones no todo es miel sobre hojuelas y la asistencia de muchas personas al registro de Arturo Maximiliano García, no fue casualidad y que se haya señalado la presencia de “guaruras” tampoco es casual y es que una parte de los miembros del consejo de Morena, no están incluidos en las cuotas de las planillas de los candidatos de Querétaro, San Juan del Río y El Marqués, para ser específicos la gente del grupo del senador Gilberto Herrera, ha quedado relegada y eso no está gustando nada.

Balderas acusa al Secretario General de ese partido en funciones de presidente, o sea a Jesús Mendez, de haber traicionado los principios de Morena al permitir e impulsar las candidaturas de panistas, que simplemente harán competir a panistas contra panistas, dejando fuera a la 4T; El presidente del Consejo de Morena, se va más allá y está muy seguro de que Chucho Méndez, negoció con el enviado del CEN de Morena, con el PAN y con el gobernador del estado.

“Solo hay un responsable en todo este descontento y debe dar la cara, se trata de a Jesús Méndez, quien, en complicidad con Miguel Ángel Chico Herrera, ellos son quienes deben dar una explicación de si hubo pacto con el actual Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez o si pactaron con Kuri para entregar la plaza de Querétaro”

Balderas, ya habla de una lección perdida para su partido y de una entrega de la plaza y eso no creo que le agrade a la candidata al gobierno que hoy tuvo que ver como Adolfo Ríos, ya está del lado de Mauricio Kuri.

DE REBOTE

Mientras que otros partidos y candidatos se rehúsan a la idea de la paridad de género en los procesos electorales, el candidato a la presidencia municipal para San Juan del Rio, Gustavo Nieto Chávez, dará la sorpresa y pondrá el ejemplo al incluir en su fórmula a integrantes de la comunidad LGBTI+, entre los que se encuentran Ángel Sánchez como regidor propietario y quien se identifica como transexual, además de Andrés Pérez Ramírez, quien se identifica como homosexual será regidor plurinominal.

